Бейсболисты из Балашихи стали призерами международного турнира в Бресте

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи выиграли бронзу на открытом первенстве города Бреста по бейсболу среди юношей до 12 лет. Турнир, традиционно проходящий в мае, собрал сильнейшие команды России и Белоруссии.

Игроки «Метеора» также удостоились индивидуальных наград. Макара Веселова признал лучшим защитником турнира, Денис Николаев стал лучшим питчером команды, а Ильнур Аюпов — самым полезным игроком. Подготовили спортсменов тренеры Александр Низов и Юрий Жиров, чья работа принесла команде столь высокий результат.

Несмотря на насыщенный график соревнований, ребята нашли время для посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где почтили память героев Великой Отечественной войны. Эта поездка стала не только спортивным, но и значимым культурным событием для юных бейсболистов.

Успех в Бресте подтверждает высокий уровень подготовки в спортшколы «Метеор». Подробности о занятиях бейсболом и другими видами спорта доступны на официальном сайте школы.