Бейсболисты из Балашихи стали призерами международного турнира в Бресте

Фото: соц.сети депутата Совета депутатов Балашихи Евгения Николаева

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи выиграли бронзу на открытом первенстве города Бреста по бейсболу среди юношей до 12 лет. Турнир, традиционно проходящий в мае, собрал сильнейшие команды России и Белоруссии.

Игроки «Метеора» также удостоились индивидуальных наград. Макара Веселова признал лучшим защитником турнира, Денис Николаев стал лучшим питчером команды, а Ильнур Аюпов — самым полезным игроком. Подготовили спортсменов тренеры Александр Низов и Юрий Жиров, чья работа принесла команде столь высокий результат.

Несмотря на насыщенный график соревнований, ребята нашли время для посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где почтили память героев Великой Отечественной войны. Эта поездка стала не только спортивным, но и значимым культурным событием для юных бейсболистов.

Успех в Бресте подтверждает высокий уровень подготовки в спортшколы «Метеор». Подробности о занятиях бейсболом и другими видами спорта доступны на официальном сайте школы.

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