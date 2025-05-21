Бейсболисты из Балашихи стали победителями международного турнира

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи в возрастной категории 2010–2012 годов рождения одержали блестящую победу на восьмом международном турнире «Брестская весна», проходившем в Республике Беларусь. Команда завоевала золотые медали, продемонстрировав высокий уровень мастерства и командной игры.

В соревновании участвовали восемь сильнейших команд: пять из России и три из Белоруссии. Юные бейсболисты из «Метеора» доминировали на поле, уверенно обыгрывая соперников благодаря четкой игре в атаке и защите. Ключевым моментом стал напряженный матч против команды «Минск» за лидерство в группе, где победа обеспечивала прямой выход в финал. Несмотря на упорное сопротивление соперников, балашихинцы удержали преимущество, завершив игру со счетом 4:1.

В финале «Метеор» встретился с московским «Спартаком». Уже в первом иннинге балашихинцы захватили лидерство, разгромив столичную команду и уверенно закрепившись на вершине турнирной таблицы. Итоговые результаты распределились следующим образом: первое место — СШОР «Метеор» (Балашиха), второе — «Спартак» (Москва), третье — «Минск» (Белоруссия).

Этот успех стал новым достижением для балашихинцев, которые ранее уже привозили бронзу с международного турнира в Белоруссии.

Подготовили команду к триумфу тренеры Александр Низов, Юрий Жиров и Виктор Самчук, чья профессиональная работа помогла юным спортсменам раскрыть свой потенциал.