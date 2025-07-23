Бейсболисты из Балашихи представят сборную Подмосковья на Спартакиаде молодежи

В Московской области началось активное участие в шестой летней Спартакиаде молодежи России по бейсболу. За честь региона выступают спортсмены из Балашихи — города с богатой бейсбольной историей и развитой спортивной инфраструктурой.

О развитии бейсбола в Балашихе и подготовке к главному старту сезона рассказала председатель совета Федерации бейсбола Московской области и депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова. По ее словам, Спартакиада молодежи — ключевое событие для молодых спортсменов, где главной задачей команды является победа.

«Спартакиада — главный старт сезона, и цель у нашей команды всегда одна — победа. Показать все свое мастерство, характер и стремление к победе. Очень важно, чтобы у молодежи был спортивный ориентир, к которому хочется идти», — отметила Марина Жирова.

Первый матч сборная Московской области проведет против команды из Приморского края. Турнир станет отличной площадкой для демонстрации высокого уровня подготовки и подтверждения статуса Московской области как одного из ведущих бейсбольных регионов страны.