Бейсболисты из Балашихи одержали победу в первом матче Кубка России

Команда спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из подмосковной Балашихи одержала победу над соперниками из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 5:3 в первом матче Кубка России по бейсболу.

Турнир стартовал 23 сентября на стадионе «Москвич». За почетный трофей борются 6 команд, победившие на региональных этапах соревнований. Игры Кубка России продлятся 6 дней, финал состоится 28 сентября.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» была основана в Балашихе в 2004 году. Здесь проводятся занятия по различным видам спорта, включая бейсбол. Болельщики с нетерпением ждут новых побед своих любимцев в предстоящих матчах Кубка России.

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