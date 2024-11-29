Бейсболистки из Балашихи стали серебряными призерами турнира по софтболу

Из Санкт-Петербурга вернулись с победой воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе. Бейсболистки команды «Вишни» завоевали на турнире по софтболу второе место.

Ежегодный турнир по софтболу «Невская осень» прошел в Санкт-Петербурге. В новом для себя виде спорта участницы бейсбольной команды «Вишни» из Балашихи испытали свои возможности. Девушки заняли вторую ступень пьедестала почета, уступив лишь гостям из Крыма.

Отметим, что спортшколу олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе создали в 2004 году. Для жителей муниципалитета здесь проходят занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. Учреждение много лет входит в топ-5 лучших спортивных школ региона.

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