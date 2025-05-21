Бейсболистки из Балашихи обыграли московских спортсменок

В Балашихе на стадионе «Труд» состоялся захватывающий турнир по бейсболу среди женских команд, организованный спортивной школой олимпийского резерва «Метеор». Пока мужская команда «Метеора» боролась за награды в Республике Беларусь, девушки принимали гостей из Москвы, демонстрируя мастерство и волю к победе.

В соревновании участвовали три команды: «Вишни» и «Метеор» из СШОР «Метеор», а также столичная команда «Хаски». Несмотря на капризы погоды, спортсменки показали высокий уровень подготовки и настоящий спортивный дух. Игры получились напряженными и полными эмоций: до последнего иннинга сохранялась интрига, а борьба за лидерство была бескомпромиссной. Зрители стали свидетелями ярких моментов, где решающими факторами стали выдержка и характер игроков.

По итогам турнира первое место завоевала команда «Вишни», второе место заняли девушки из «Метеора», а третьими стали «Хаски». Подготовила бейсболисток тренер Бакалец Акоста, чья работа помогла спортсменкам проявить свои лучшие качества.

СШОР «Метеор», основанная в 2004 году, является одной из ведущих спортивных школ Московской области и входит в топ-5 регионального рейтинга. Здесь развивают множество направлений, включая бейсбол, футбол, плавание, художественную гимнастику, волейбол для глухих, мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, бокс, греко-римскую борьбу, фитнес, йогу и современные танцы. Школа активно участвует в партийных и губернаторских проектах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО», способствуя развитию спорта и поддержке местных жителей.