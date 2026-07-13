Бегуны из Химок собрали подарки для детей

В Химках состоялась 22-я эстафета «Игрушки», объединившая 70 участников в составе 35 команд. Спортсмены преодолели дистанцию в командном формате, а участники также собрали подарки для детей в рамках благотворительной акции.

В Химках прошла 22-я эстафета «Игрушки». В стартах приняли участие 35 команд — всего 70 бегунов. Участникам предстояло преодолеть 10 кругов по 1,5 километра в командном формате. Два спортсмена по очереди сменяли друг друга, а победителем становилась команда, чей последний участник первым пересекал финишную черту. В этом году лучший результат составил 45 минут 32 секунды. Рекорд трассы — 45 минут 2 секунды.

«Мы собрались уже в 22-й раз. Раннее утро. Город еще только просыпается, а по скверу уже бегут взрослые люди с серьезными лицами и игрушками в руках. Контраст невероятный, но именно в этом вся магия!» — рассказала создатель бегового сообщества Анна Жигулева.

Эстафета появилась в 2021 году благодаря местному беговому сообществу #Khimkirunbar, которое сегодня объединяет более 200 человек. Идея возникла как продолжение трейловой гонки по Химкинскому лесу — организаторы решили заменить традиционные эстафетные палочки детскими игрушками. Каждая команда готовит собственный «тотем» и придумывает ему название. В проведении забега помогают около 15 волонтеров.

Одной из важных частей мероприятия стал сбор подарков для детей в рамках акции «Коробка храбрости» фонда «Искорки добра». Участники приносили игрушки, книги, настольные игры и творческие наборы. Организаторы отметили, что эстафета стала не только спортивным событием, но и возможностью помочь тем, кому нужна поддержка.

«Эстафета „Игрушки“ — это удивительный пример того, как спорт и доброта идут рука об руку. Взрослые бегут с игрушками, улыбаются, а заодно собирают подарки для детей. В этом и есть сила нашего сообщества — уметь радоваться самим и дарить тепло другим», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Следующий старт запланирован на 6 сентября. Участие в эстафете бесплатное, однако количество команд ограничено: принять участие смогут только 35 коллективов.