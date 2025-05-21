Беговые соревнования TOPSKI FAMILY пройдут в парке Малевича в Одинцове 25 мая

Забег для детей и взрослых TOPSKI FAMILY пройдет 25 мая в парке Малевича в Одинцове. Для спортсменов подготовят дистанции от 500 метров до 10 километров. Участники поборются за призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского. ​

В этом году участников ждет необычная дисциплина — забег на лыжах по траве на 50 метров. Кроме того, можно будет принять участие в семейной и корпоративной эстафетах. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта МО.

Семейные соревнования пройдут в три этапа, каждый из членов семьи: папа, мама и ребенок должны будут преодолеть по отдельности 500 метров. В корпоративных будут состязаться организации, они побегут в четыре захода 1000 метров. В составе каждой должна стартовать минимум одна женщина.

Ценные призы вручат победителям и призерам, а также лучшим шести парам из ребенка и родителя.

Также для гостей организуют развлекательную программу. Для перекуса будет работать полевая кухня, а завершится событие спортивным розыгрышем.

​Регистрация на забег продолжается. С подробными условиями и расписанием можно ознакомиться на сайте.