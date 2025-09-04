Беговые соревнования пройдут в Одинцове 6 сентября

В этом году участники будут бороться за 20 комплектов наград в разных возрастных категориях. Бегунам предстоит преодолеть дистанции от 600 до 4,5 тысячи метров. По традиции на финише всех ждет арбузное угощение и памятные медали. Победители в своих группах получат особый приз — целый арбуз.

Первый забег прошел в Одинцове в 1971 году как тренировка лыжников перед зимним сезоном. Его основателем был ветеран Великой Отечественной войны и энтузиаст спорта Александр Андрейченко. С тех пор кросс проводят ежегодно. Он превратился в массовое спортивное событие для всех желающих. В этом году турнир состоится уже в 54-й раз. В прошлом году его участниками стали около 1,5 тысячи человек.

Напомним, «Арбузный кросс» проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».