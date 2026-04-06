Беговой марафон прошел в городском парке в Волоколамске

4 апреля в Волоколамском городском парке культуры и отдыха прошла массовая спортивная акция «10 000 шагов», собравшая жителей города, ведущих активный образ жизни. Мероприятие стало отличной возможностью совместить пользу для здоровья с приятным времяпрепровождением на свежем воздухе.

Перед стартом всех участников ждала музыкальная зарядка, которую провела опытный инструктор Елена Чудинова. После разминки волоколамцы и гости города преодолели маршрут длиной около 7 километров по парковым дорожкам. К акции присоединились и представители Волоколамского ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», поддержавшие здоровый образ жизни.

Участники отметили, что дистанция прошла легко благодаря дружеской атмосфере и единству в стремлении проводить свободное время активно. По завершении все получили памятные значки и сертификаты, а также заряд положительных эмоций.