Беговой клуб Химок отметит юбилей

Беговой клуб Khimkirunbar, основанный спортсменкой и многодетной мамой Анной Жигулевой, за пять лет вырос из небольшого онлайн‑чата в крупное спортивное сообщество — сейчас в нем порядка 200 участников. Все начиналось с совместных пробежек, а сегодня на тренировки приходят целыми семьями. Занятия проходят на стадионе «Родина», где созданы комфортные и безопасные условия: есть освещение, раздевалки и дорожки с надежным покрытием.

За время работы клуба его спортсмены преодолели свыше 7 тысяч стартов, среди которых — 9 забегов «Химкинский лес» и 22 эстафеты «Игрушки», где вместо традиционных эстафетных палочек команды передают друг другу детские игрушки, а собранные подарки направляют в «Коробку Храбрости» фонда «Искорки добра». Последняя эстафета состоялась в июле и уже закрепилась в городском календаре как традиционное событие.

Глава Химок Инна Федотова подчеркнула, что клуб стал пространством личных побед и помогает делать спорт естественной частью жизни горожан.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что инициатива клуба — яркий пример того, как частное начинание превращается в значимый городской проект, укрепляющий сообщество и продвигающий ценности здорового образа жизни.

При поддержке администрации и благодаря энергии организаторов Khimkirunbar продолжает развиваться и вовлекать все больше жителей Химок в активный образ жизни.