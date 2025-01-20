Беговой клуб «5 верст» в Серпухове отметил шестилетие

Шестилетие субботних стартов проекта «5 верст» отметили в Серпухове. В день рождения бегового сообщества провели праздничный забег на пять километров на стадионе «Спартак».

Поддержала событие в этом году Общероссийская организация «Здоровое Отечество». Спортсмены поучаствовали в разминке и пробежали дистанцию по городскому бору.

Участниками стали не только активные жители Серпухова, но и спортсмены из Протвина, Чехова и других городов Московской области. Всех активистов угостили чаем из русского самовара на дровах и именинными тортами.

Первые три финалиста получили грамоты и ценные призы от «Здорового Отечества». Также спортивное сообщество «5 верст» наградили благодарственным письмом от муниципалитета.

Отметим, что забеги в рамках проекта «5 верст» проходят каждую субботу. За шесть лет их состоялось более 300.