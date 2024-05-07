Базу «Металлоторг» в Лобне реконструируют к концу года | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:28 Базу «Металлоторг» в Лобне реконструируют к концу года Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Главгосстройнадзор разрешил начать строительство новых сооружений в рамках обновления базы «Металлоторг» в Лобне. В начале проекта возведут крытый склад для хранения металлопроката с общей площадью свыше 6,3 тысячи квадратных метров.

На следующем этапе предусмотрено снести старые открытые склады, а также провести реконструкцию территории, включая ремонт дорог, подъездов и замену элементов инженерных коммуникаций.

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Объем инвестиций в проект достигает 300 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года.

В результате на базе появится возможность хранения до 12 тысяч тонн металла ежегодно, а также создадут 30 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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