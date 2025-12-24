База испытаний РКЗ имени Хруничева в Воскресенске отметила 60-летие

В Доме культуры «Гармония» городского округа Воскресенск 23 декабря прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию базы испытаний ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева». В ходе мероприятия вручили почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам, внесшим особый вклад в работу предприятия.

Глава округа Алексей Малкин подчеркнул важность вклада сотрудников в развитие космической отрасли.

«Благодаря таким замечательным людям наша страна крепко стоит на ногах. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ваш опыт и преданность делу — основа наших будущих достижений», — отметил он.

База испытаний сыграла ключевую роль в обеспечении качества и надежности многих значимых проектов, включая ракетные носители «УР-100», «Протон», «Рокот» и семейство «Ангара», а также орбитальные станции «Салют», «Мир» и модули МКС.

Сегодня предприятие продолжает выполнять важные задачи, тестируя новые образцы ракетно-космической техники и оставаясь одним из ведущих испытательных подразделений.