Батареи и счетчики заменят в доме родителей бойца СВО из Лосино-Петровского

Сын Михаила и Натальи Васильевых отправился в зону СВО в сентябре 2022 года. Он освоил воинские специальности санитара и пулеметчика, представлен к награде.

Навестить родителей бойца приехала заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева. Она выяснила, какая помощь требуется семье.

«Такое внимание в условиях нашего времени — это первостепенное. Мы должны заботиться и о наших участниках СВО, и об их семьях. Всегда ребятам спокойнее, когда они знают, что мы помогаем их женам, детям, матерям. В трудную минуту мы приходим на помощь», — сказала Алексеева.

Семье Васильевых необходимо заменить батареи центрального отопления, поставить счетчики на воду, а так же помочь оформить льготу ветерана боевых действий на услуги ЖКХ. В ближайшее время все эти задачи будут решены.

«Очень приятно, что не забывают семьи, что мы не одни. Всегда есть помощь, поддержка, за что городу большое спасибо», — поделилась Наталья Васильева.