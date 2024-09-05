Строительство нового бассейна началось в поселке Монино

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Андрей Булгаков и жители рабочего поселка Монино заложили капсулу на месте будущего бассейна. Подрядчик приступил к строительству долгожданного объекта.

В Монино работал бассейн, который построили при участии трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Там занимались летчики, которые проходили обучение в Военно-воздушной академии. Космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов были частыми гостями учреждения в начале 60-х годов, однако, после закрытия Академии в 2011 году, бассейн прекратил работу. В 2014 его передали в муниципальную собственность, но, спустя несколько лет простоя, мысли о реконструкции пришлось оставить.

Жители долго просили построить новый бассейн. Сроки переносили из-за пандемии и перераспределения финансирования. Однако этот вопрос удалось решить. Благодаря поддержке Правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева возведение началось в 2024 году.

«Через год здание будет построено, начнется благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, дорожки и тротуары. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе», — написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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