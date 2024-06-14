Бассейн в центре реабилитации «Ясенки» построят в начале 2025 года

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Специалисты приступили к реконструкции здания центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Начался подготовительный этап строительства блока бассейна общей площадью более тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, работы проведут за счет средств регионального бюджета.

«Подрядчик вышел на площадку строительства и приступил к подготовительному этапу работ — ведет планировку территории, устройство инженерных сетей, вывоз грунта», — пояснили в ведомстве.

В блоке бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки.

Откроется бассейн в начале 2025 года.

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