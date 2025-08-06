Бассейн в спортивном комплексе «Олимп» обустроили для маломобильных жителей

Спорткомплекс «Олимп» делает важный шаг навстречу людям с ограниченными возможностями здоровья, стремясь обеспечить равный доступ к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Бассейн спортивного учреждения был модернизирован и оборудован специальными приспособлениями, облегчающими доступ к воде для маломобильных посетителей.

В здании был реализован комплекс мер по адаптации бассейна для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. Для облегчения доступа в бассейн для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на входе установлен специальный подъемный механизм, позволяющий преодолеть несколько ступенек. В раздевалке и душевой установлены дополнительные поручни, обеспечивающие дополнительную опору и безопасность при передвижении.

Душевая оборудована специальными сидениями, позволяющими принимать душ сидя. Кроме того, в душевой заменено зеркало, которое теперь можно самостоятельно регулировать по высоте и углу наклона. Для обеспечения безопасности и оперативной помощи посетителям с ограниченными возможностями в помещении установлена кнопка вызова помощи.

«Кроме установки нового оборудования для маломобильных людей, в бассейне проводятся и другие работы. К примеру, отремонтировали кресло, которое погружает людей в воду», — отметил заместитель директора спортивной школы «Олимп» Сергей Зак.

В настоящее время в санузле, предназначенном для людей с ограниченными возможностями здоровья, продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить в ближайшие дни.