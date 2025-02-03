Бассейн в Селятине впервые после ремонта примет соревнования по плаванию

В конце 2024 года после капитального ремонта начал работать спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. В феврале в обновленном бассейне пройдут первые соревнования по плаванию.

Ремонт, полностью преобразивший здание, провели по госпрограмме Московской области. Рабочие заменили инженерные сети и сантехнику, поставили новые двери и окна, отремонтировали аквазону, создали помещения для различных спортивных занятий. Кроме того, они обновили фасад и кровлю, а также благоустроили прилегающую территорию.

Сейчас в бассейне комплекса к окружным соревнованиям по плаванию готовятся ученики Центральной спортивной школы № 1.

В этом году в Подмосковье планируют отремонтировать спортивные объекты в Люберцах, Сергиевом Посаде, Электростали, Орехово-Зуевском округе и еще пяти населенных пунктах.