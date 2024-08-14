Бассейн в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье достроят к декабрю

Бассейн продолжают строить в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье. Работы планируют завершить до декабря.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас рабочие ведут работы на уровне первого этажа здания.

«На объекте трудятся 28 человек, задействовано две единицы техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», — уточнили в ведомстве.

На участке площадью 2,7 гектара возведут здание площадью более тысячи квадратных метров. Там обустроят чашу бассейна, акватренажеры, тренерские, комнаты медпомощи и другие помещения. С первого этажа основного здания центра построят теплый переход.

Работы проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства региона.

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