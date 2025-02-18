Бассейн в реабилитационном центре «Ясенки» откроют в марте

Строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» вышло на финишную прямую в Подмосковье. Там обустроили две чаши, тренерскую, акватренажеры, медкабинеты и многое другое. Открыть новую зону планируют в марте.
Строительная готовность бассейна в реабилитационном центре уже достигла 95%. Сейчас там ведут пусконаладку сетей, а территорию благоустраивают.
Как рассказали в региональном Минстрое, в блоке бассейна обустроили две чаши: одну — с дорожками по 25 метров, вторую — с подъемником. Для пациентов также будут работать акватренажеры.
Лечебный корпус и бассейн соединили теплым переходом.
Работы проводят в рамках госпрограммы Подмосковья за бюджетные средства.
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