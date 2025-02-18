Бассейн в реабилитационном центре «Ясенки» откроют в марте

Фото: Министерство строительного комплекса МО

Строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» вышло на финишную прямую в Подмосковье. Там обустроили две чаши, тренерскую, акватренажеры, медкабинеты и многое другое. Открыть новую зону планируют в марте.

Строительная готовность бассейна в реабилитационном центре уже достигла 95%. Сейчас там ведут пусконаладку сетей, а территорию благоустраивают.

Как рассказали в региональном Минстрое, в блоке бассейна обустроили две чаши: одну — с дорожками по 25 метров, вторую — с подъемником. Для пациентов также будут работать акватренажеры.

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Лечебный корпус и бассейн соединили теплым переходом.

Работы проводят в рамках госпрограммы Подмосковья за бюджетные средства.

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