Бассейн с гидромассажными купелями откроют в Мытищах в 2025 году

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство спортивного комплекса с бассейном в Мытищах. Он появится на улице Колпакова в 2025 году.

Как рассказали в ведомстве, стройготовность объекта уже превысила 25%. Площадь трехэтажного здания составила порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Там разместят чашу бассейна, ледяную комнату, гардеробную, а также две гидромассажные купели и душевые секции.

В комплексе также обустроят помещения для персонала, три спортзала, детскую комнату, залы для фитнеса и многое другое. На территории проведут благоустройство и создадут парковку на 15 мест.

Получить работу в комплексе смогут около 80 человек.

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