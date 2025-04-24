Бассейн построили в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье

В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Подмосковье готов к открытию бассейн. О нем губернатора региона Андрея Воробьева попросили участники спецоперации.

Просьбу бойцов удовлетворили. Бассейн состоит из двух чаш — для групповых и индивидуальных занятий. Чаши оборудовали подъемником и акватренажерами.

В помещении установили мощную систему вентиляции, душевые кабины, а также обустроили раздевалки и кабинеты.

«Бассейн готов для приема пациентов. Нам осталось получить заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию. Планируем торжественное открытие», — пояснил директор центра «Ясенки» Михаил Маслов.

Территорию возле здания благоустроили, установили скамейки и фонари, заасфальтировали дорогу, а также высадили растения.

Работы провели по государственной программе за счет средств бюджета Московской области.