Бассейн открыли в реабилитационном отделении в Клину после ремонта

Реабилитационное отделение Клинской больницы открыли после ремонта. Теперь пациенты смогут восстанавливать здоровье в более комфортных условиях и пользоваться обновленным бассейном.

Лечение в реабилитационном отделении проходят пациенты после заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, травм и других патологий. Занятия в бассейне помогают снизить нагрузку на суставы и позвоночник, улучшить кровообращение и восстановить координацию.

«Вода снижает нагрузку на позвоночник и суставы, уменьшает болевой синдром, позволяет безопасно выполнять упражнения даже пациентам с ограниченной подвижностью. Сегодня после проведенного ремонта в реабилитационном отделении нашей больницы возобновил работу лечебный бассейн», — сказала главврач Клинской больницы Маргарита Головченко.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Направление можно получить у лечащего врача при наличии показаний.