Бассейн «Нептун» открыли после капитального ремонта в Щелкове

На торжественном открытии спортивного сооружения присутствовали глава городского округа Андрей Булгаков, дети, их родители и тренеры. Двухэтажное здание площадью более 1500 метров полностью модернизировали.

В бассейне появились зал для сухого плавания с оборудованием, малая чаша и удобные раздевалки. Полностью обновили инженерные коммуникации и системы вентиляции.

В центре «Нептун» реализуются девять дополнительных общеобразовательных программ трех уровней сложности. Более 1500 человек обучаются плаванию, в том числе 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Юные пловцы ежегодно становятся победителями и призерами различных соревнований. За последние три года один спортсмен выполнил норматив «Мастер спорта международного класса», 17 человек — «Мастер спорта России», 32 человека, — «Кандидат в мастера спорта».

Плавание является очень востребованным видом спорта в городском округе. Андрей Булгаков рассказал, что продолжается строительство бассейна в поселке Монино, начатое в прошлом году. Объект планируют открыть в 2026 году.