Бассейн «Бриз» в Дмитрове откроют после капремонта в конце 2024 года

Полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту в бассейне «Бриз» в Дмитрове. От прошлого здания остался только каркас, все остальное возводили заново.

Когда-то бассейн был одним из излюбленных мест для занятия плаванием у местных жителей. В нем расположена единственная в округе специальная отдельная чаша для занятий с детьми младше семи лет. Также есть 25-метровая плавательная чаша. Ожидается, что после ремонта в бассейне будут тренироваться спортсмены, в том числе юные, и жители разных возрастных групп. Проверить ход ремонтных работ и соблюдение сроков приехал глава округа Илья Поночевный.

Руководитель проекта по ремонту бассейна компании «Лидеринжиниринг» Алексей Зайцев рассказал, что на объекте ежедневно трудятся около 30 человек. Вся необходимая техника имеется в наличии, поставки материалов и оборудования идут согласно графику.

Здание бассейна построено в конце 80-х. Со временем «Бриз» сильно обветшал, здесь не проводили ремонт около 30 лет. В итоге здание признали аварийным и закрыли. В таком состоянии «Бриз» простоял 10 лет. Однако благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева его внесли в госпрограмму по капитальному ремонту спортивных учреждений региона. Ремонт идет по современным стандартам министерства спорта. После открытия посетителей ждет уютная зона ожидания и кафе.