Бассейн «Бриз» в Дмитрове капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

В Дмитрове ведется капитальный ремонт бассейна «Бриз». На данный момент готовность объекта достигла 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На площадке ведутся электромонтажные работы, монтаж софитов, подключение групп оборудования водоподготовки, облицовка поверхности бортов большого бассейна плиткой, фасадные работы и устройство входной группы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, в здании бассейна обустроят кафе, ресепшен, зону ожидания, а также организуют трансляцию тренировок. В «Бризе» находятся бассейны в девять и 25 метров. Таким образом, в бассейне могут заниматься люди разных возрастных групп. Напомним, завершить капитальный ремонт планируется к сентябрю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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