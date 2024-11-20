Бассейн «Бриз» в Дмитрове капитально отремонтируют до конца 2024 года

Бассейн «Бриз» в Дмитрове открыли в 1988 году, а в последний раз его обновляли в 1996 году. Там есть отдельная чаша для детей младше семи лет, а также большая ванна размером 25 на восемь метров. В связи с аварийным состоянием в 2016 году бассейн закрыли. А при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023 году его внесли в областную госпрограмму «Спорт Подмосковья».

Сейчас в бассейне установили фасадные панели, смонтировали систему водоподготовки и тепловой пункт, поставили вентиляторы и тепловые радиаторы. Рабочие укладывают на первом этаже напольную плитку, на 70% готов потолок. Плитку на втором этаже уже положили, а также завершили монтаж потолков. Территорию вблизи здания бассейна благоустроили на 90%.

«„Бриз“ удобно расположен, для многих жителей — в шаговой доступности. Кроме того, до него легко добраться почти из любой точки города. В здании появится ресепшен, уютная зона ожидания, трансляции тренировок для родителей и кафе с доступом к сети Wi-Fi», — подчеркнул Иван Курданин.

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