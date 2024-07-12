Бассейн «Бригантина» в Мытищах откроется в августе после реконструкции

В Мытищах продолжается реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Завершить работы планируется в августе.
Все основные работы выполняются по графику. Уже закончен демонтаж старых конструкций, окрашены металлические элементы, уложена специальная противоскользящая плитка.
Продолжается замена мембраны чаши бассейна, установка светильников, пожарного оборудования и сигнализации. Ведутся работы по штукатурке и покраске стен. Кроме того, специалисты полностью заменят систему вентиляции. В августе обновленный бассейн примет первых посетителей.