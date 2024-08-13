Баскетбольный турнир в память о герое войны Панкратове провели в Химках

Соревнования по баскетболу в формате 3×3 среди учеников спортивной школы Олимпийского резерва № 1 организовали на стадионе «Родина» в городском округе Химки. Турнир посвятили памяти героя войны Онисима Панкратова.

Участники баскетбольного турнира и приглашенные гости прослушали лекцию о герое Онисиме Панкратове и его подвигах во благо страны. Он первый в истории российского спорта решился на кругосветное велопутешествие в 1913 году. Также в Великую Отечественную войну Онисим Панкратов пошел на фронт пилотом и пал в неравном бою с немецкими истребителями.

«Героические примеры наших предков, таких как Онисим Панкратов, вдохновляют нас на сплочение и защиту Родины. И сейчас это особенно актуально, когда наши солдаты в ходе специальной военной операции защищают нашу страну, проявляя мужество и героизм, достойные памяти своих предков», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Состязания стали частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его цель — воспитать в подрастающем поколении любовь к Родине и сохранить историческую память.

Напомним, что в округе действует виртуальный музей «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы!», где для ознакомления доступны живые воспоминания героев войны.

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