Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске

В поселке Дубровицы состоялся баскетбольный турнир 3×3 памяти Данилы Сотникова, организованный спортивным клубом «Цезарь». В состязаниях приняло участие 18 команд юношей и взрослых.

По итогам состязаний Кубок имени Сотникова за лучший дальний бросок достался Виктору Антипову.

Турнир разделили на две возрастные категории. В соревнованиях среди юношей до 16 лет приняли участие шесть команд. Первое место у команды «Кутузово Баскет», второе у «Космос 1», третье заняли «Щеглы».

В турнире среди взрослых приняли участие 12 команд, представляющих Подольск. По результатам напряженных игр золото — у «ФаридТоп», серебро — у команды «Последний Орден», бронза — у команды «Пассажиры».

Сотников был инструктором по спорту, жил им и своими воспитанниками. Два года назад талантливого игрока и тренера не стало. Почетным гостем была первый тренер Данилы его бабушка Ольга Сотникова.

Турнир планируют проводить ежегодно.