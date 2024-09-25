Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко пройдет в Химках

С 27 по 29 сентября в баскетбольном центре Московской области в Химках пройдет четырнадцатый турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире примут участие команды Суперлиги: «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Тамбов», «Университет-Югра» из Сургута и «Химки». Вход на все матчи будет свободным.

Турнир посвящен памяти Александра Петренко, трагически погибшего в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Впервые соревнования прошли в 2007 году,

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