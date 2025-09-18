Баскетбольный турнир памяти Александра Петренко пройдет в Химках

С 19 по 21 сентября в Баскетбольном центре Химок состоятся матчи, посвященные памяти капитана баскетбольного клуба «Химки». В соревнованиях примут участие четыре клуба Суперлиги: «Химки», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Динамо» из Владивостока.

Этот мемориальный турнир проводится уже в 13-й раз. Он был учрежден в 2007 году в первую годовщину гибели форварда «Химок» Александра Петренко. Он трагически погиб в автомобильной катастрофе 21 июля 2006 года.

Игры пройдут в течение трех дней. Открытие турнира состоится в пятницу, 19 сентября.

В 16:00 «Тамбов» сыграет с «Динамо», а в 19:00 «Химки» встретятся с «Университет-Югрой». В субботу, 20 сентября, в 14:00 на площадку выйдут «Университет-Югра» и «Динамо», а в 17:00 матч проведут «Химки» и «Тамбов».

Финальный день соревнований, воскресенье 21 сентября, начнется в 14:00 игрой между «Университет-Югрой» и «Тамбовом», а в 17:00 завершающий матч проведут «Химки» и «Динамо».

Поддержать команды может любой желающий — вход на все игры турнира свободный. Возрастных ограничений нет.