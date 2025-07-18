Баскетбольный центр в Ногинске получил имя заслуженного тренера Давида Берлина

​Давида Берлина по праву считают основоположником женского баскетбола в России. Он основал клуб «Спартак» и руководил им более 70 лет. За это время тренер успел заложить важнейшие спортивные традиции и воспитать олимпийских чемпионок. Вместе с клубом Берлин стал чемпионом СССР и трижды обладателем Кубка Ронкетти. Также «Спартак» выигрывал европейские турниры, а воспитанницы тренера получили семь олимпийский наград.

Его сын рассказал, что Давид Яковлевич всю жизнь работал в Московской области и никогда не останавливался перед достижением цели. Однажды Берлин старший узнал, что в Заполярном крае живет девушка двух метров ростом. Благодаря своей настойчивости он привез ее из Воркуты, а уже потом Нелли Ферябникова стала двукратной олимпийской чемпионкой. Так же произошло и с Ольгой Сухарновой.

​«Давид Яковлевич был для нас больше, чем тренером. Всегда старался нам помогать. Много лет назад он подошел ко мне и сказал, что именно я должна стать тренером молодежной команды. Он поверил в меня. Он, действительно, большой пример для всех нас», — поделилась главный тренер баскетбольного клуба «Спартак» Ногинск Екатерина Зенкина.

В Минспорта МО напомнили, что каждый год в Подмосковье в его память проходит турнир по стритболу, на который съезжаются тысячи спортсменов. В честь 100-летия Давида Берлина 23 августа в Ногинске пройдет особый праздник: на Фонтанной площади организуют 14 площадок. На них известные баскетболисты проведут открытые тренировки и мастер-классы.

Регистрация для команд скоро откроется.