Баскетбольный матч сборных России и Ирана прошел в Химках

28 июля на паркете Баскетбольного центра «Химки» прошел первый из двух товарищеских матчей между сборными России и Ирана. Встреча завершилась победой иранской команды со счетом 70:67.

Сборная Ирана — одна из сильнейших на азиатском континенте и занимает 28-е место в мировом рейтинге ФИБА, опережая, в частности, сборные Китая и Хорватии. Подопечные Зорана Лукича начали матч уверенно, сохранив равенство в первой четверти и выйдя вперед ко второму перерыву с разницей в четыре очка. Однако во второй половине встречи гости постепенно сократили отставание. Исход матча решил трехочковый бросок, реализованный на последних секундах.

«Это был очень тяжелый матч. Мы знали, что сборная Ирана — неуступчивая команда, поэтому пытались использовать наши сильные стороны. Но, к сожалению, нам немного не хватило сыгранности и свежести. Думаю, это рабочий момент. Ко второй игре мы подойдем в совершенно другом состоянии и будем готовы побеждать», — отметил форвард сборной России Михаил Беленицкий.

Лучшим бомбардиром российской команды стал Александр Щербенев, набравший 16 очков. В составе сборной Ирана отличился Мохаммадсина Вахеди — 20 очков и две результативные передачи.

Ответный матч между сборными пройдет в том же зале — 30 июля в 18:00 по адресу: улица Кирова, владение 27. Вход на игру свободный — для посещения нужно получить флаер на входе в Баскетбольный центр «Химки».