Баскетбольный клуб из Химок одержал победу в чемпионате Суперлиги

Матч завершился победой «Химок» со счетом 79:81. Интрига в противостоянии с соперником сохранялась до конца финала.

С первых минут химчане задали высокий темп и сумели создать преимущество за счет нескольких результативных атак. Во второй четверти баскетболисты «Барнаула» прибавили в нападении, однако к большому перерыву «Химки» сохраняли преимущество в семь очков.

После возобновления игры хозяева площадки предприняли попытку сократить отставание, но «Химки» продолжали контролировать ход встречи. В конце основного времени счет сравнялся, и у барнаульской команды появилась возможность выйти вперед. Но точная атака подопечных Глеба Плотникова позволила химчанам удержать минимальное преимущество.

Следующий матч «Химки» проведут 20 января на своей площадке в баскетбольном центре «Химки». Соперником станет команда «Зенит-2». Начало встречи — в 19:00, вход для болельщиков свободный. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.