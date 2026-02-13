Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду Магнитогорска

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в домашнем матче чемпионата Суперлиги, обыграв магнитогорский «Металлург» со счетом 102:87. Игра прошла 12 февраля на домашней площадке команды.

К концу первой четверти команда «Химки» набрала 35 очков, с преимуществом в 20 очков. Отличились точными бросками Карванен, Михалев и Коновалов, также Заряжко и Шарапов поддержали высокий темп атаки.

Во второй четверти гости сократили разрыв и ненадолго вышли вперед. Однако Адайкин и Михалев вновь вернули инициативу команде «Химки», и на большой перерыв они ушли с преимуществом в четыре очка. После паузы борьба продолжилась, но в заключительном отрезке игроки «Химок» прибавили и довели матч до победы.

Следующий выездной матч «Химки» проведут 21 февраля во Владивостоке против приморского «Динамо». Начало игры в 12:00, прямая трансляция будет доступна на официальном сайте команды.