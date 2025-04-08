Баскетбольный клуб «Химки» выступит в полуфинале Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал Суперлиги. В четвертьфинале спортсмены обыграли команду «Динамо» из Владивостока со счетом 3:1.

Баскетболисты из Московской области в полуфинале чемпионата сыграют со столичным ЦСКА-2.

«Очень тяжелая серия, настоящая битва, настоящий праздник баскетбола. Мы серьезно готовились к противостоянию с „Динамо“, подошли в хорошей форме, особенно после матчей Кубка России», — рассказал центровой клуба «Химки» Владислав Шарапов.

Он поблагодарил тренера команды за доверие.

Игры Суперлиги по баскетболу проводят в соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта».