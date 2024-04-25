Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Суперлиги | 360°

25 апреля 2024, 09:20
Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Суперлиги
Подмосковная команда «Химки» вышла в финал Суперлиги — чемпионата России по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале химчане одержали третью подряд победу над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Решающая игра прошла в городе на Неве и завершилась со счетом 54-76 в пользу подмосковных баскетболистов.
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В финале «Химки» встретятся с победителем противостояния «Темп-СУМЗ» из Свердловской области и владивостокского «Динамо».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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