Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Суперлиги | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 09:20 Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Суперлиги Автор фото: пресс-служба БК «Зенит-2»

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​Подмосковная команда «Химки» вышла в финал Суперлиги — чемпионата России по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале химчане одержали третью подряд победу над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Решающая игра прошла в городе на Неве и завершилась со счетом 54-76 в пользу подмосковных баскетболистов.

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​В финале «Химки» встретятся с победителем противостояния «Темп-СУМЗ» из Свердловской области и владивостокского «Динамо».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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