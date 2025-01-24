Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Кубка России

Баскетбольный клуб из Химок выиграл матч против «Пармы». Таким образом, ребята обеспечили себе место в «Финале четырех».

Игру команда начинала с 12-очковым отставанием от соперника в общей турнирной таблице. Помимо этого, противник выступает в дивизионе выше и считался фаворитом противостояния.

Началась игра ровно. Выйти вперед подопечным Андрея Мальцева удалось только к ближе к большому перерыву, однако баскетболисты из Перми вернули преимущество уже к концу второй четверти.

Начало второй половины игры осталось за химчанами. Они приблизились к необходимой разнице в счете. Последний игровой отрезок дал возможность «Химкам» проявить свои лучшие качества. Основное время закончилось со счетом 82-70 в нашу пользу. Победитель определился в дополнительной пятиминутке: с результатом 94-75 наши ребята сенсационно вышли в «Финал четырех».

«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в „Финал четырех“. Спасибо всем, кто в нас верит и всегда поддерживает», — прокомментировал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Полуфинал Кубка России проведут в марте. Нашим баскетболистам предстоит встретиться с командой из Нижнего Новгорода.