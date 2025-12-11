Баскетбольный клуб «Химки» вышел в ¼ финала Кубка России

Победу во втором домашнем матче Кубка России одержала команда из Химок. Спортсмены обыграли команду «Динамо» из Грозного со счетом 70:64.

Команде была необходима победа, чтобы компенсировать дефицит в четыре очка, возникший после первого матча. Именно с такой разницей подопечные Глеба Плотникова уступили в первой игре.

Химчане удерживали преимущество по ходу встречи, однако соперник собрался и сумел вернуть интригу в матч. Исход спортивного противостояния решился на последней секунде.

В конце матча Кирилл Коновалов перехватил мяч. Он набрал два очка и на последней секунде вывел команду вперед. По сумме двух игр химчане вышли в следующий раунд.

Следующие матчи Кубка России пройдут уже после Нового года. В четвертьфинале команда из Химок сыграет против коллектива «МБА-МАИ» из Единой Лиги. Болельщики могут бесплатно посещать все домашние матчи, а выездные игры доступны в онлайн-трансляции на официальном сайте клуба.