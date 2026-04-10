Баскетбольный клуб «Химки» выиграл стартовый матч плей-офф Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» успешно стартовал в плей-офф Суперлиги. Соперником команды стал действующий чемпион турнира — «Темп-СУМЗ» из Ревды.

Игра держала зрителей в напряжении на протяжении большей части матча. «Химки» уступили стартовый отрезок с разницей в четыре очка. Во второй четверти соперник оторвался уже на восемь очков, однако химчане смогли сократить отставание. Точные броски Евгения Фидия и Виктора Заряжко позволили «Химкам» уйти на большой перерыв с минимальным преимуществом.

В третьей четверти Влад Шарапов набрал семь очков подряд. Уральцы усилили давление в защите, но к началу последнего отрезка игры счет оставался в пользу химчан — всего три очка отрыва.

Четвертая четверть стала решающей. «Химки» использовали более широкий состав игроков, и отрыв постепенно рос. В концовке уральцы не смогли сдержать натиск гостей, и команда одержала победу со счетом 89:79.

Вторая игра серии пройдет в Ревде 9 апреля в 16:00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на официальном сайте баскетбольного клуба «Химки».