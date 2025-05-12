Баскетбольный клуб «Химки» выиграл бронзу на чемпионате России

Баскетболисты из Химок завоевали бронзовые медали на чемпионате России Fonbet Суперлиги. Всего по результатам 42 матчей химчане одержали 30 побед.

«Химки» сыграли с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Спортсмены вырвались вперед уже с первых минут, однако к большому перерыву счет сравнялся. Снова удалось вывести команду в лидеры удалось Константину Шевчуку и Федору Ключникову.

Матч завершился со счетом 91:81, а итоговый счет серии — 3:0 в пользу «Химок».

Помимо этого, ребята завоевали бронзу регулярного сезона и стали участниками «Финала четырех» Winline Кубка России, а Кирилл Попов вошел в символическую пятерку лучших игроков Суперлиги.

Отметим, что баскетбольная команда «Химки» — одна из сильнейших не только в России, но и за рубежом. Спортсмены были двукратными победителями Кубка Европы, чемпионами Единой Лиги ВТБ, победителями Кубка России, 11-кратными серебряными призерами Чемпионата России.