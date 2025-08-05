Баскетбольный клуб «Химки» усилил состав перед стартом Суперлиги

Баскетбольный клуб из Химок готовится к новому сезону, спортсмены уже начали тренировки. Команда сменила главного тренера, им стал Глеб Плотников, а в ее состав вернулись пять прежних игроков.

Воспитанник клуба Глеб Плотников в разное время работал ассистентом в «Химках». Он также тренировал клуб «Астана», с которым завоевал золото чемпионата Казахстана.

Команда сохранила костяк: за Химки продолжают выступать лидеры прошлого сезона — Федор Ключников и Виктор Заряжко. Важное внимание уделили возвращению прежних воспитанников. Состав пополнили Владислав Одиноков, Павел Лобарев, Максим Прощенко и Артем Востриков. Также новым игроком стал Максим Карванен из Санкт-Петербурга.

«Очень рад вернуться в клуб, в котором начался мой баскетбольный путь. В Химках я провел 13 сезонов, начиная со спортивной школы и заканчивая командой Евролиги. Уже сейчас ощущается как родные стены и кольца добавляют энергии, сил и уверенности», — поделился форвард баскетбольного клуба «Химки» Владислав Одиноков.

Игроки уже приступили к тренировкам. В середине августа команда отправится на сбор в Кисловодск.

«Успехи и стабильность баскетбольного клуба „Химки“ играют важную роль в развитии спорта в нашем округе. Возвращение воспитанников и приход нового главного тренера — это шаг вперед для команды. Желаю удачи», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

В прошлом сезоне баскетбольный клуб «Химки» завоевал бронзу чемпионата России Fonbet Суперлиги, выиграв 30 из 42 матчей. Напомним, что первые игры Суперлиги пройдут в октябре.