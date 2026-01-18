Баскетбольный клуб «Химки» сыграет в матче Суперлиги с командой из Санкт-Петербурга

Баскетбольный клуб «Химки» 20 января примет на домашней арене команду «Зенит-2» из Санкт-Петербурга в рамках чемпионата Суперлиги. Химчане, занимающие второе место в турнирной таблице, будут бороться за победу, чтобы укрепить свои позиции.

Матч станет очередной встречей команд: в октябре прошлого года победа досталась подопечным Глеба Плотникова. Сейчас «Химки» имеют в активе 11 побед в 16 матчах, а их соперники находятся на девятой строчке с 8 победами в 15 играх.

«Каждый матч — это демонстрация характера и мастерства. Приходите 20 января в Баскетбольный центр, чтобы подарить команде заряд мотивации!», — призвал болельщиков депутат Глеб Демченко.

Игра начнется в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: ул. Кирова, владение 27. Вход для всех желающих бесплатный. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте клуба.