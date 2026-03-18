Баскетбольный клуб «Химки» сыграет с «Югрой» в Суперлиге

Баскетбольный клуб «Химки» проведет домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги против команды «Югра». Встреча состоится 19 марта в БЦ «Химки» на улице Кирова, начало в 19:00.

Химкинская команда занимает шестую строчку турнирной таблицы, одержав 14 побед в 24 матчах. Игра с «Югрой» станет важным этапом на пути к укреплению позиций перед плей-офф.

Вход на матч свободный. Депутат Евгений Иноземцев отметил, что это делает спорт доступнее для жителей, а поддержка местного спорта остается одним из приоритетов.

«Партия „Единая Россия“ содействует развитию спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни в Химках. Приходите на игру — давайте покажем, как Химки болеют за своих чемпионов», — сказал Иноземцев.

Для тех, кто не сможет посетить матч лично, организаторы организуют прямую трансляцию на официальном сайте БК «Химки».