Баскетбольный клуб «Химки» сыграет против команды ЦСКА-2 25 октября

Последняя встреча соперников прошла в апреле, в полуфинале чемпионата, где соперничество было захватывающим. Сейчас «Химки» делят первое место с командой ЧБК, имея четыре победы в четырех матчах. ЦСКА-2 занимает 10-е место с одной победой в трех играх.

Турнир будет проходить 25 октября, начало — в 14:00. Матч состоится на привычной площадке: Баскетбольный центр «Химки», улица Кирова, владение 27. Вход для болельщиков свободный.

Напомним, 2 ноября «Химки» отправятся в Челябинск на выездной матч с еще одним лидером чемпионата — ЧБК. Смотреть прямые трансляции всех игр можно на официальном сайте клуба.