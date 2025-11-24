Баскетбольный клуб «Химки» сыграет против команды из Тамбова 26 ноября

Домашний баскетбольный поединок команды из Химок с игроками из Тамбова пройдет 26 ноября. Вход на матч будет бесплатным для болельщиков.

Встреча пройдет в рамках очередного тура Суперлиги по адресу: улица Кирова, владение 27. Ранее команды уже успели встретиться и оценить сильные и слабые стороны соперника — в сентябре они играли на турнире памяти Александра Петренко, где «Химки» в третий раз подряд стали чемпионами.

Прошлый матч Суперлиги сезона 2025/2026 против владивостокского «Динамо» выдался напряженным, с постоянной сменой лидера. Победу в нем в последней атаке одержали гости. Несмотря на это, команда под руководством Глеба Плотникова уверенно удерживается в пятерке сильнейших: после восьми туров у «Химок» пять побед.

Все игры можно посмотреть в прямом эфире на официальном сайте клуба.