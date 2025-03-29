Баскетбольный клуб «Химки» сыграет против «Динамо» в четвертьфинале Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» завершил регулярный сезон чемпионата Суперлиги. Спортсмены сыграют два домашних матча против команды «Динамо» из Владивостока в плей-оффе.

Плей-офф восьми лучших команд стартует 30 марта. Первые два матча пройдут между командами «Химки» и «Динамо» из Владивостока 30 марта в 14:00 и 1 апреля в 19:00 по системе 2-2-1 до трех побед. Поддержать спортсменов смогут все желающие. Домашние игры состоятся в баскетбольном центре «Химки» бесплатно.

Следующий матч запланирован на 5 апреля во Владивостоке. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте команды. Если соперники наберут равное количество очков, будет сыгран еще один матч в Приморском крае и решающая встреча на площадке баскетбольного клуба «Химки».

По итогам регулярного сезона баскетбольный клуб «Химки» занял третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Действующие чемпионы Суперлиги в 2025 году вышли в плей-офф только с шестого места.