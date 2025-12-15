Баскетбольный клуб «Химки» сыграет матч с ижевским «Купол-Родники» 17 декабря

Баскетбольный клуб «Химки» готовится к очередному домашнему матчу в чемпионате Суперлиги. Уже в среду, 17 декабря, команда выйдет на площадку против «Купол-Родники» из Ижевска.

Последняя встреча соперников прошла в феврале. Тогда верх взяли спортсмены из Химок со счетом 81:55. Сейчас подопечные Глеба Плотникова держатся на третьем месте в таблице. Они добились семи побед в 11 матчах с результатом в 18 очков. «Купол-Родники» выиграли шесть матчей в 11 играх. Команда из Ижевска расположились на девятой позиции и заработала 17 очков.

Новая игра пройдет 17 декабря в Баскетбольном центре «Химки» по адресу: улица Кирова, владение № 27. Начало матча состоится в 19:00. Прийти и поболеть за команду может любой желающий — вход свободный. Трансляцию всех встреч можно посмотреть на официальном сайте клуба.